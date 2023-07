Fiorello in vacanza tra Taormina e Letojanni: e al ristorante canta "Ciuri Ciuri" IL VIDEO

E' in cerca di una nuova casa a Roma. Fiorello, con un post su Instagram, ha ringraziato tutti i fan che dopo lo «sfratto» da via Asiago per le proteste dei residenti, si starebbero offrendo per ospitare il morning show "Viva Rai 2". Nel frattempo Fiorello si gode le meritate vacanze nella sua Sicilia, precisamente tra Taormina e Letojanni, paese originario del padre e della madre dove vivono ancora i parenti. Fiorello è stato protagonista nella perla dello Ionio dove ha gustato le granite dell'amico Saretto Bambara con tanto di video esilarante e poi a Letojanni al Ristorante Da Nino dove ha anche cantato "Ciuri Ciuri" seduto al tavolo con la moglie e altra parenti.