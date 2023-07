La nuova fiction "Il Gattopardo" approda sui Calanchi del Cannizzola

Sicilia da sempre set naturale per il cinema. E la nuova fiction targata Netflix, "Il Gattopardo", ispirato al celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, approda sui Calanchi del Cannizzola. E non sono mancati i ringraziamenti per tutto lo staff della Panchina Gigante di Centuripe Calanchi del Cannizzola da parte dell'imprenditore di Biancavilla, Francesco Capizzi, che è diventato un simbolo per chi sogna una Sicilia bella e libera dal malaffare: "Siamo orgogliosi e entusiasti - ha detto l'imprenditore - E un ringraziamento va anche all'amministrazione e al sindaco di Centuripe, Salvatore La Spina, perché nonostante parte di scene dovevano essere girate dentro l'unico agrumeto che sopravvive nel deserto di Sicilia, appunto, per valorizzare l'arancia rossa e le olive nocellara dell'Etna, alla fine sono state girate nel "vallone capravia". E noi, grazie al supporto dello staff di Big Bench, abbiamo fatto conoscere alla casa cinematografica "Indiana Production" gran parte del territorio circostante la Panchina Gigante".

L'attesissima serie vedrà sei episodi. A dirigerla, sarà Tom Shankland. Il cast vede come protagonisti Kim Rossi Stuart (Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina), Benedetta Porcaroli (Concetta), Deva Cassel (Angelica), figlia di Monica Bellucci, e Vincent Cassel, e Saul Nanni (Tancredi). Nel cast, anche Paolo Calabresi, Francesco Colella, Astrid Meloni e Greta Esposito. Shankland, che dirigerà gli episodi 1-2-3-6, sarà affiancato sul set dai registi Giuseppe Capotondi (episodio 4) e Laura Luchetti (episodio 5). La serie è scritta da Richard Warlow ed è prodotta da Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli, Marco Cohen e Benedetto Habib per "Indiana Production" e da Will Gould, Frith Tiplady e Matthew Read per "Moonage Pictures" e sbarcherà solo su "Netflix".