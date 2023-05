Messina: a "Scirocco" si parla di ponte, maggioranza in Consiglio comunale e bollette Amam

Torna alle 20, 30 su Rtp Scirocco il talk condotto da Emilio Pintaldi. Tanti gli argomenti che saranno affrontati in puntata. Dal dibattito sul ponte e sulla mancanza di Infrastrutture in Sicilia, allo scontro in Consiglio comunale per l' elezione del presidente, alla guerra delle bollette Amam. Tra gli ospiti la presidente della commissione di vigilanza RAI Barbara Floridia, il neopresidente di Uniontrasporti Ivo Blandina, il presidente vicario del consiglio comunale Nello Pergolizzi, il consigliere comunale Maurizio Croce, la presidente dell' Amam Loredana Bonasera, il rappresentante del Codacons Antonio Cardile.

