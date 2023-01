Opere pubbliche e spopolamento: la Messina che resiste stasera a Scirocco

Torna questa sera, su Rtp, alle 20,30, il talk Scirocco condotto da Emilio Pintaldi. Due gli step in programma: nel primo si parlerà di opere pubbliche e di incompiute. Ospite in studio il presidente dell'associazione nazionale costruttori Giuseppe Ricciardello, Nel secondo step si parlerà di spopolamento ma anche di una città che resiste attraverso le sue eccellenze. Ospiti il fisico Francesco La Fauci, l'architetto Luciano Giannone, i ricercatori del Cnr Liliana Ruta e Gennaro Tartarisco, l'economista Michele Limosani, Massimo Villari, docente e delegato del rettore per i servizi Ict e l'artista Lisa Arena

© Riproduzione riservata