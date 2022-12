Stasera a Scirocco su RTP si parla di "ultimi", trasporti e... cinema

Torna alle 20,30 Scirocco, il talk di Rtp condotto da Emilio Pintaldi. Nel primo step si parlerà di "ultimi". In studio il presidente facente funzioni del consiglio comunale Nello Pergolizzi, il presidente del Rotary Club Stretto di Messina Antonio Albanese, il regista Salvo Presti, Franco De Domenico ed il parroco di Fondo Fucile don Enzo Bugea Nobile. Collegamento in diretta condotto da Tiziana Caruso dalla stazione ferroviaria. Nel secondo step protagonista saranno i trasporti: dal ponte alle ferrovie lumaca. In studio i consiglieri Nello Pergolizzi e Cosimo Oteri, il deputato regionale Pino Galluzzo, i due sindacalisti Michele Barresi e Mariano Massaro, e l'ingegnere trasportista Roberto Di Maria. A fare irruzione a Scirocco da Napoli l'attore Ninni Bruschetta protagonista del film “Spaccaossa” che domani alle 20 sarà al cinema Apollo per la proiezione speciale della pellicola diretta da Vincenzo Pirrotta.

