Stasera Scirocco, tra cultura e Ponte

Torna questa sera alle 20.30 Scirocco, il talk di Rtp condotto da Emilio Pintaldi. Due gli step in programma. Nel primo si parlerà di cultura. In studio la neo assessora regionale ai Beni Culturali Elvira Amata, il presidente dell'ente teatro Orazio Miloro, e i rappresentanti delle tre associazioni musicali cittadine: Accademia Filarmonica, Filarmonica Laudamo, e Vincenzo Bellini. In studio anche i musicisti Marta Gentile e Katia Mirabile. Nel secondo saranno protagonisti il ponte, le infrastrutture e le incompiute. In studio il sottosegretario ai rapporti con il parlamento Matilde Siracusano, i segretari generali di Cisl e Cgil Antonino Alibrandi e Pietro Patti, l'attivista Gino Sturniolo, il rappresentante della rete civica per le infrastrutture Ferdinando Rizzo, il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina.

