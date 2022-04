Torna "Scirocco": i 70 anni della "Gazzetta del Sud" e la presenza del presidente Mattarella a Messina

Torna questa sera su Rtp, alle 20.30, "Scirocco", il talk condotto da Emilio Pintaldi. La puntata sarà quasi interamente dedicata ai 70 anni della Gazzetta del Sud e ai 50 della Fondazione Bonino-Pulejo. Sul palco del teatro Vittorio Emanuele, per parlare dei due importanti anniversari e della speciale serata che si svolgerà al Vittorio Emanuele mercoledì 13 aprile (diretta a partire dalle 18,45 su Rtp, Tgs, Stretto TV, Gazzetta del Sud.it) che vedrà la partecipazione del capo dello Stato Sergio Mattarella, ci saranno il presidente della Ses Lino Morgante, la componente del Cda della Fondazione Bonino-Pulejo Margherita Leto, il presidente del Collegio dei probiviri dell'Assostampa Attilio Borda Bossana, storico capo ufficio stampa del Comune. Saranno presentate in anteprima le due mostre allestite nel foyer del teatro dedicate alla storia della comunicazione e alla comunicazione nella filatelia, allestite dalla Fondazione Bonino Pulejo, dall' ente Teatro, dal circolo filatelico, dal museo regionale, che saranno illustrate dal direttore del museo regionale di Messina Orazio Micali e dal giornalista Cesare Giorgianni, vicepresidente del circolo filatelico peloritano intervistati da Francesca Stornante. In puntata si parlerà anche del teatro Vittorio, della sua storia e del suo futuro. In studio il presidente dell' Ente teatro Orazio Miloro, il sovrintendente Gianfranco Scoglio, il direttore del museo regionale Orazio Micali, la scenografa Francesca Cannavò.

