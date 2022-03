Stasera torna Scirocco: si parlerà di Università e sanità a Messina

Torna alle 20,30 su Rtp, Scirocco, il talk condotto da Emilio Pintaldi.

In primo piano nella prima parte l'Università e le prospettive per l'ateneo nei prossimi anni. In studio il rettore Salvatore Cuzzocrea e il direttore del dipartimento di Giurisprudenza Franco Astone.

Il secondo step punterà i riflettori sulla sanità a 360°: dal 118 che arranca sempre più a causa della mancanza di medici e risorse, al Covid che continua a non dare tregua, al caro bollette che investe come un ciclone i pazienti costretti a restare 24 ore su 24 attaccati a una macchina. In studio il primario di medicina d'urgenza del policlinico Antonio Versace; i rappresentanti regionali e provinciali della Sis, la società italiana sistema 118, Antonino Grillo, Giovanna Lucifora e Salvatore Savio; il segretario del Pd Franco De Domenico; la capogruppo di Fratelli d'Italia all'Ars Elvira Amata. Collegamento da Lipari con i fratelli Biviano affetti da distrofia.

