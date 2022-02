Contagi, piano di riequilibrio e turismo a Messina: stasera torna Scirocco

Torna alle 20,30, su Rtp, Scirocco, il talk condotto da Emilio Pintaldi.

Due gli step della puntata. Si parlerà di andamento dei contagi, di futuro della città di Messina e della Sicilia, di piano di riequilibrio e di rilancio del turismo.

Ospiti nella prima parte della trasmissione il coordinatore del gruppo di epidemiologi di Covistat 19, Vito Muggeo, il deputato regionale Danilo Lo Giudice, i consiglieri comunali Nello Pergolizzi e Alessandro Russo.

Nel secondo step collegamento con Sydney con la messinese Angela Perna, che lavora in Australia per una compagnia italiana di import export. In studio per parlare di possibile rilancio del turismo l'assessore Enzo Caruso, il rappresentante di Sicindustria per il settore Turismo, Nazareno Foti, e l'operatore turistico Franco Tiano.

