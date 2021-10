Una messinese a "I soliti ignoti" di Amadeus: tre indizi ma i concorrenti non indovinano la sua identità

Una messinese, Francesca Pirri, è stata protagonista in serata alla trasmissione "I soliti ignoti" di Rai 1, condotta da Amadeus. Il format con otto identità ignote e altrettante figure nascoste, ciascuna corrispondente a un premio fino a 100.000 euro. I concorrenti devono abbinare le caratteristiche di ogni personaggio alla persona giusta. E nel ruolo di "ignoto" si è presentata Francesca, 26 anni. Tre indizi per i concorrenti che alla fine hanno abbinato alla messinese la professione di "studiosa della comunicazione dei lupi". Sbagliando. Niente premio di 100mila euro visto che Francesca Pirri è invece una docente di lettere all'Istituto "Modica" di Messina. Per lei anche la gag che ha fatto sorridere lo studio: ha infatti raccontato di aver regalato al fidanzato un biglietto aereo per andare a vedere la squadra del cuore, l'Inter, ma di aver prenotato per il giorno successivo alla partita.

