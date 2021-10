Messina, su RTP torna "Scirocco". Sarà ricordata la tragica alluvione di Giampilieri

Torna alle 20,30, su Rtp, Scirocco, il talk condotto da Emilio Pintaldi giunto alla terza stagione. In apertura di puntata sarà presentato il libro "Centostorie e un'intervista" che raccoglie una parte del lavoro svolto dalla collega Claudia Benassai su Gazzetta del sud. In studio il presidente della Ses Lino Morgante, il caporedattore della Gazzetta Lucio D'Amico, l'autrice del libro Claudia Benassai e l'editore Di Nicolò. In collegamento skype Samuele Sciacca e Stefano Priola. In diretta, assieme all'inviata Tiziana Caruso, interverranno gli studenti dell'Istituto Minutoli. Nella seconda parte della trasmissione si parlerà di scuola, Covid e green pass. In studio il docente universitario Dario Caroniti, il medico Aurelio Lembo, il presidente della commissione cultura del Comune Piero la Tona, il sindacalista della Cgil Pietro Patti. Da Palermo, per fare il punto sui numeri dell'epidemia, il professore Vito Muggeo di Covistat 19. Ultimo step dedicato all'anniversario della tragedia di Giampilieri. saranno presenti i giovani del comitato Giampilieri 2.0 Donatella Manganaro e Antonio Bonfiglio

