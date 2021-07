Torna Scirocco Estate: questa sera appuntamento con il talk di Rtp

Torna oggi, alle 20,30 dalla Marina del Nettuno, Scirocco Estate il talk di Rtp condotto da Emilio Pintaldi.

Grande spazio nella prima parte della puntata alla campagna vaccinale e alla pandemia. La nuova iniziativa dell'ufficio commissariale per l' emergenza Covid guidato da Alberto Firenze, che raggiungerà lidi e luoghi delle vacanze, passerà proprio da Scirocco e dalla Marina del Nettuno. Sarà allestito un vero e proprio hub vaccinale.

Presenti oltre ai medici e agli operatori dell' hub, il direttore generale dell'Asp Dino Alagna e, in rappresentanza dell'ufficio commissariale, il medico Enzo Picciolo.

In puntata una lunga intervista al giudice Roberto Di Bella presidente del tribunale dei minori di Catania che ha reso "liberi" di scegliere il proprio futuro i bambini provenienti dalle famiglie mafiose mettendo in atto misure giudiziarie. Un progetto raccontato da un libro e da una fiction televisiva. Tra gli ospiti degli step successivi il regista Christian Bisceglia, il presidente del conservatorio Corelli Giuseppe Ministeri, il vincitore di Sanremo Junior Davide Patti, il cantautore Gabriele Papalia e il giovane Calogero Leanza figlio dell' ex presidente della Regione.

