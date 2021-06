A Scirocco, i luoghi della movida e quell'app "messinese" che spopola nel mondo

Ultima puntata alle 20,30 della parentesi “indoor” di Scirocco, il talk di Rtp condotto da Emilio Pintaldi. Si conclude questa sera la seconda stagione di un format che, in 38 puntate e 95 ore di diretta, ha regalato grandi soddisfazioni affrontando anche il periodo Covid e le sue restrizioni.

Tiziana Caruso porterà le telecamere di Scirocco in zona bianca, nei luoghi balneari della movida. Spazio nel secondo step, per un bilancio di fine stagione, a coloro che più volte hanno commentato l'andamento del virus: dall'epidemiologo Vito Muggeo dell’Università di Palermo, al direttore del laboratorio di analisi dell'ospedale Papardo Giuseppe Falliti. Ospiti anche il sindacalista Pietro Patti e il docente dell’istituto Maiorana Aldo Ficara.

Spazio alle polemiche che hanno alimentato il dibattito sulla sanità negli ultimi giorni: dai tagli all'ospedale Papardo, alla chiusura del centro Nemo Sud. Ospiti il segretario generale della Uil Ivan Tripodi, il leader di Sicilia Futura Beppe Picciolo, il consigliere comunale Sebastiano Tamà, l'avvocato Bonny Candido , la vicepresidente della fondazione Aurora onlus Daniela Lauro, il parlamentare del Pd Pietro Navarra.

Per la rubrica “messinesi nel mondo” interverranno in studio le giornaliste Loredana Bruno e Claudia Benassai. Dalla Germania, via Skype, il messinese Antonio Perrone che ha inventato un' app che sta facendo furore.

