Messina: campagna vaccinale e scuole nella puntata di “Scirocco” su Rtp

Parte finalmente la campagna vaccinale per gli over 80. Riuscirà a frenare il virus che continua a mietere vittime tra gli anziani e a causare contagi nelle scuole? Scirocco, il talk condotto da Emilio Pintaldi, in onda questa sera alle 20,30 su Rtp, nel primo step, punterà i riflettori sui vaccini. Con l'immunologo Sebastiano Gangemi si cercherà di capire l'efficacia e di chiarire gli aspetti legati attorno alle fake news. Tiziana Caruso porterà le telecamere sino al centro Neurolesi di Casazza indicato tra i centri che da domani inizieranno a vaccinare gli anziani. Spazio alla crisi economica dopo l'annuncio della Camera di commercio della perdita netta di 3600 posti di lavoro. Ospiti il presidente della camera di Commercio Ivo Blandina, il vicesindaco Carlotta Previti, l'operatore economico Gabriele Siracusano e il segretario generale della Cgil Giovanni Mastroeni. Spazio, come al solito, alla scuola dove il virus continua ad entrare. Ospiti la preside del liceo Bisazza Giovanna Messina, il professore Cesare Natoli, l'avvocato Egidio Privitera e il virologo Antonio Albanese. A chiudere in bellezza, uno dei pianisti più bravi del paese: Giovanni Renzo.

