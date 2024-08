Messina beffato al 96': Potenza strappa il pari allo scadere. Finisce 2-2

Potenza (4-3-3): Cucchietti 5,5; Novella 5, Sciacca 5,5, Verrengia 7, Burgio 6; Castorani 6 (31’ st Schimmenti 6), Felippe 6,5 (11’ st Vilardi 5,5), Erradi 5,5 (11’ st Ferro 5,5); Rossetti 5,5 (11’ st Firenze 6), Caturano 6,5, D’Auria 6. All. De Giorgio 6. Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta 6 Note: Spettatori: un migliaio circa (1708 comunicati ufficialmente). Ammoniti: Manetta (M), Di Palma (M), Sciacca (P), D’Auria (P), Galiano (P, in panchina). Espulso: Manetta al 50’ st (M, doppia ammonizione). Angoli: 3-3. Recupero: 4’ e 7’.

Beffa al 96’ e il Messina deve accontentarsi di un punto alla prima casalinga della nuova stagione. Tanti under in campo (sette) per i giallorossi, che tengono bene contro il Potenza, pericoloso in avvio con l’ex Caturano e che colpisce al 29’ proprio con l’attaccante su azione d’angolo: colpo di testa ad anticipare l’uscita di Curtosi. Nella ripresa il Messina è più convinto e in dieci minuti rimonta con la doppietta di Anatriello: al 5’ firma il pari da pochi passi su assist di Pedicillo e i due si ripetono al 10’ quando Pedicillo crossa da sinistra e Anatriello batte Cucchietti di testa.

La squadra di Modica gestisce bene, il Potenza non riesce a rendersi pericoloso fino al 96’: Manetta commette fallo su Schimmenti e, già ammonito, rimedia il secondo giallo e il rosso. Sulla punizione l’ex Firenze pennella per Verrengia che, di testa, supera Curtosi e firma il definitivo 2-2 in un “Franco Scoglio” senza i gruppi organizzati, che hanno disertato lo stadio per protesta contro la società.