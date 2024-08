Messina-Potenza, singolare sorpresa per il pubblico: emessi tagliandi numerati al posto dei regolari biglietti

Oggi, in occasione dell'incontro di calcio di Serie C tra Messina e Potenza, i tifosi che si sono recati allo stadio sono rimasti sorpresi nel ricevere semplici "tagliandi numerati", simili a quelli utilizzati per le riffe, al posto dei consueti biglietti d’ingresso. Secondo le normative vigenti, è obbligatorio utilizzare un sistema elettronico per l’emissione dei titoli d’accesso allo stadio. Nel caso di un malfunzionamento del sistema, l'organizzatore può ricorrere a tagliandi forniti dalla SIAE o a ricevute fiscali, ma non a tagliandi non conformi.

La società ha risposto con un comunicato agli interrogativi e alla perplessità dei tifosi e degli addetti ai lavori con una spiegazione semplice: “A seguito della temporanea mancanza di corrente elettrica al botteghino del Palarescifina, per garantire l’ordine pubblico, è stata necessaria l’emissione di biglietti manuali. Desideriamo precisare che tutti i biglietti sono stati regolarmente registrati e sono presenti nel C1 (report gara).”