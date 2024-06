Messina, a Capo Peloro aperto il Beach Soccer Village: dal 27 giugno le partite della Coppa Italia

Aperto ieri a Capo Peloro il Beach Soccer Village, la grande area inserita in una superficie di ben 5000 mq che con una serie di attività quali spettacoli, sport, street food, iniziative a carattere sociale ed ambientale animerà fino al 30 giugno la Coppa Italia Puntocuore di Beach Soccer Serie A, i cui incontri si svolgeranno la settimana prossima da giovedì 27 a domenica 30 giugno, nell’Arena Beach Stadium di Torre Faro dalle 11 fino alle 21, calcio di inizio dell’ultima partita.

L’evento sportivo, con ingresso gratuito, è organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Beach Soccer e coorganizzato e patrocinato dal Comune di Messina con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana e dell’ARS.

“In vetrina” non solo sport giocato nell’Arena Beach Stadium con i suoi 1200 posti a sedere, ma anche tante suggestive immagini di Capo Peloro, che consentiranno a tutti gli spettatori di assistere alle gare del Beach Soccer e agli eventi collaterali in uno scenario di suggestiva bellezza, dove sarà possibile ammirare la riserva naturale orientata Laguna di Capo Peloro, conosciuta anche come Torre Faro o semplicemente Stretto di Messina. L’area naturale protetta della Regione siciliana istituita nel 2001, è uno dei luoghi più incantevoli della Sicilia, gestita dalla Città metropolitana di Messina, con lo scopo di salvaguardare secondo le linee guida della normativa sulle aree protette, un ambiente acquatico singolare dove vivono specie acquatiche, molluschi e crostacei, oltre ad essere un luogo di sosta per l’avifauna lungo la rotta migratoria dello Stretto di Messina. Sarà possibile così fruire di una manifestazione sportiva in una cornice, l’arenile di Capo Peloro, quale habitat ricco di biodiversità per la sua flora e fauna che ospita comunità di biocenosi uniche ed estese formazioni di biotopi protetti a livello comunitario, un unicum in tutto il mar Mediterraneo.