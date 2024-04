Europei di Zagabria, doppia medaglia per l'Italia del judo: bronzo al messinese Elios Manzi

Doppia medaglia per l’Italia del judo nella prima giornata dei Campionati europei di Zagabria grazie all’argento di Odette Giuffrida nella categoria fino a 52 chilogrammi e al bronzo di Elios Manzi nei 66 kg. La judoka romana, 29 anni, già due volte sul podio olimpico a Rio 2016 e Tokyo nel 2021, in finale è stata battuta con un waza-ari dalla kosovara Distria Krasniqi, leader del ranking mondiale e campionessa olimpica in carica. Nei turni precedenti Odette aveva sconfitto la russa Glafira Borisova (atleta neutrale), la cipriota Sofia Asvesta e per ippon l’ungherese Pupp. Per Manzi, 28 anni, messinese, già bronzo continentale nel 2016, il cammino sui tatami della capitale croata è stato lineare fino alla semifinale dove è stato sconditto dal turco Muhammed Demirel.