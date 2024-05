Autodromo dello Stretto a Messina, un ex gioiello oggi discarica a cielo aperto: sequestrato dai vigili urbani

Blitz dei vigili urbani, comandati da Giovanni Giardina, questa mattina all'Autodromo dello Stretto, un gioiellino dedicato alle corse delle vetture radiocomandate che nel 2005 ospitò persino un campionato mondiale. L'impianto come testimoniano le immagini è stato trasformato in discarica a cielo aperto e probabilmente in rifugio per senza tetto. Realizzato negli anni ottanta e gestito da privati ma su concessione pagata dal Comune al demanio costituiva un piccolo patrimonio e richiamava sullo Stretto centinaia di appassionati. Poi 12 anni fa l'abbandono e le continue promesse di ripristino disattese e ora solo l'oblio. I vigili hanno per ora transennato l'intera area in attesa di un probabile sequestro giudiziario.