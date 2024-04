Culturista messinese, il 25enne Mauro Azzolina campione in Inghilterra

Un atleta e culturista di Messina, il 25enne Mauro Azzolina, continua a mietere successi internazionali nel bodybuilding in giro per il mondo. In passato è stato premiato anche da Arnold Schwarzenegger. Qualche giorno fa ha vinto l’ultimo campionato a Londra. Lo accompagna il coach Angelo Sanfilippo. Il 6 aprile scorso nel Regno Unito, è stato a “Maidenhead”, per affrontare la prima gara internazionale dell’anno per conto della Federazione Npc, la più importante nel mondo del bodybuilding. E ha trionfato nella sua categoria, la “Men’s phisique class”, sfiorando anche la pro card nell’assoluto.