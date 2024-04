L'Akademia Messina cade in gara-3: finisce in semifinale il sogno A1. Ma la stagione è da applausi

Akademia Città di Messina – Talmassons 0-3

Set: 19-25; 23-25; 17-25

Akademia Città di Messina: Battista 15, Martinelli (k) 1, Catania 4, Ciancio, Modestino, Felappi, Mearini 2, Payne 13, Joly 6, Rossetto, Maggipinto (l), Galletti, Michelini ne, Miduri (l) ne. All. Ferrara.

Cda Talmassons: Bagnoli ne, Hardeman 19, Populini 7, Grazia ne, Monaco (l) ne, Piomboni 8, Bole 1, Eze 2, Kavalenka ne, Negretti (L – k), Eck 9l, Costantini 8. All. Leonardo Barbieri.

Arbitri: Dario Grossi e Luca Grassia di Roma.

Videocheck Gabriele Galletti.

Messina - Si conclude in semifinale la stagione dell’Akademia Città di Messina con Talmassons che vince gara 3 al PalaRescifina e stacca il biglietto per la finale promozione contro Busto Arsizio. Ma l’appuntamento con l'A1 è solo rimandato alla prossima stagione come ha fatto comprendere il presidente Fabrizio Costantino nel salutare il pubblico a fine match. “Grazie a tutti i tifosi che ci hanno seguito in questa bella stagione e vi dico che ci rivedremo l'anno prossimo, magari ancora più numerosi e vi prometto che conquisteremo la serie A1”. Ed è standing ovation malgrado la sconfitta maturata peraltro in modo netto al termine di un match dove Talmassons ha fatto la differenza con una fase difensiva che sfiancava le ragazze guidate in panchina nell’occasione dal vice Flavio Ferrara (lo squalificato coach Bonafede a seguirla dalla tribuna).