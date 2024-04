È il giorno del derby Catania-Messina: sold out ma... senza i tifosi giallorossi. Le probabili formazioni

È il giorno del derby, la sera di Catania-Messina. Riflettori sullo stadio “Massimino” dove sarà sold out anche se non ci saranno i tifosi peloritani per i divieti imposti dagli organismi di sicurezza. Si toglierà in parte la magia della rivalità ma in campo non mancheranno emozioni, pepe e giocate.

Catania-Messina non è, non sarà mai una partita come le altre. Ragioni sociali, tradizioni e le sfide che hanno caratterizzato il passato la rendono magica, sentita e mai banale. Oggi non farà eccezione. Di fronte un Catania che deve fare punti per allontanarsi dalla zona pericolosa dei playout, dopo il successo di ieri del Monterosi che ha accorciato la classifica e per evitare gli spareggi salvezza che dopo il trionfo in Coppa equivarrebbe ad andare ai playoff. Mentre i peloritani vogliono arrivare alla salvezza matematica (vincendo e sperando che il Monopoli non batta il Taranto) per vivere gli ultimi 180 minuti magari sognando i playoff: in qualche modo, uno scontro diretto, perché togliendo ossigeno agli etnei, i peloritani si spingerebbero ancora più in alto e potrebbero, in caso di playout del Catania, ambire anche all’undicesimo posto che vorrebbe dire playoff. Incroci, calcoli e incastri che non saranno nella testa di chi scenderà in campo: servirà concentrazione, dare tutto per provare a prevalere, seppur da prospettive e con vibrazioni diverse.