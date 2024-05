Oltre 40 anni di lavoro alla Certosa di Serra San Bruno, "Stella al merito" del presidente Mattarella a Rocco Caglioti

Il presidente della Repubblica ha conferito la "Stella al merito del Lavoro" al cittadino serrese Rocco Caglioti. L’alta onorificenza è stata consegnata alla presenza del Prefetto di Vibo Valentia Grieco, del Prefetto di Catanzaro Ricci, della sottosegretaria all’Interno, Ferro e del sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari. L’ambito riconoscimento è stato riconosciuto al sig. Caglioti per aver svolto con merito e abnegazione oltre 40 anni di lavoro al servizio della Certosa di Serra San Bruno. La sua assunzione presso il monastero risale quando il sig. Caglioti aveva l’età di 15 anni e si è protratta ininterrottamente fino all’età di 54 anni.

E’ stato per lui un 1° maggio vissuto con grande emozione, che lo ha ripagato per una vita trascorsa con dedizione e spiccato senso del dovere al servizio dei monaci certosini i quali nell’occasione e tramite la voce del Priore, padre dom Ignazio Iannizzotto, gli hanno espresso grande gratitudine e riconoscenza. «Siamo stati tutti molto felici e grati per questa onorificenza – ha commentato il Padre Priore - che è soprattutto il riconoscimento di tanti anni di lavoro vissuti con fedeltà, perizia e laboriosità.» Soddisfazione per l’attestazione ricevuta è stata espressa anche dal sindaco Barillari il quale ha rivolto al neo ‘Maestro del Lavoro’ in nome dell’intera cittadina gli auguri più sentiti. «Per tutti noi –ha evidenziato il primo cittadino - il sig. Caglioti rappresenta un esempio di impegno e laboriosità, valori che lo hanno accompagnato per più di 50 anni al servizio della comunità certosina.»