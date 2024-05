Concluso il progetto "Siamo campioni oltre le barriere" per sensibilizzare gli studenti di Messina

Applausi ed emozioni al museo regionale Accascina, per l'evento conclusivo del progetto "Siamo campioni oltre le barriere" un percorso promosso dal museo regionale, finanziato nell’ambito del Pnrr , con l’obiettivo di rimuovere le barriere sensibilizzando gli studenti delle scuole di periferia. Il progetto prodotto dal Clan degli attori e ideato da d'Arteventi con la direzione artistica di Daniela Ursino, si è svolto attraverso tre azioni sport, teatro e fotografia.

Dopo un video che ripercorrreva le tappe del progetto, il direttore del museo Orazio Micali, aprendo l'evento intitolato "Volere volare", ha ringraziato gli studenti "per aver accolto un progetto che parlava con voi senza dirlo in maniera diretta ma attraverso le esperienze che avete vissuto". Sono poi intervenuti Alessandro Arcigli che ha curato la sezione sport e collegata in video anche la campionessa paraolimpica Giada Rossi, il fotografo Pino Ninfa. L'evento si è concluso con una toccante performance della compagnia Volere volare e della Libera compagnia del teatro per sognare per la sezione teatro curata da Giovanna Manetti.