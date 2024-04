Messina, Dargen D'Amico accende la gara dell'Akademia al PalaRescifina

Dopo aver fatto vibrare il teatro Ariston di Sanremo, Jacopo D’Amico, in arte Dargen, approda a Messina sulla cresta della sua “Onda alta”, il brano presentato proprio in occasione del festival della musica italiana. La performance dell’artista ha preceduto al PalaRescifina, gara 1 della semifinale playoff tra Akademia città di Messina e Talamassons. Dargen tra un ritornello e l’altro ha continuato a fare su e giù tra spalti e campo da gioco. Tra i vari brani proposti nel repertorio dell’artista, grandi classici, come “Dove si balla” e “Pelle d’oca”. Circa mille gli spettatori.