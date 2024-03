"Il mio campo libero" alla casa circondariale di Gazzi un triangolare di calcio all'insegna dell'inclusione

Nell’ambito della campagna Sport di Tutti Inclusione, finanziato dall’ agenzia governativa “Sport e Salute Spa” si è svola sabato 16 marzo, con un triangolare amichevole di calcio il progetto sportivo-educativo “Il Mio Campo Libero”.

L’ iniziativa che è stata inserita tra l’altro nel calendario di eventi di Libera “i Cento passi verso il 21 Marzo” in memoria delle vittime innocenti di tutte le mafie, si è svolta all’ interno dell’impianto sportivo della Casa Circondariale di Messina Gazzi. A scendere in campo sono state tre squadre una formazione in rappresentanza della popolazione carceraria, una di magistrati ed una di volontari CSI sotto gli sguardi attenti della direttrice del carcere la dott.ssa Angela Sciavicco e del presidente del tribunale di sorveglianza dott.ssa Francesca Arrigo. L’evento sportivo rappresenta il culmine di un percorso durato 7 mesi nei quali il CSI, grazie ad istruttori esperti e qualificati, ha promosso dentro le mura carcerarie quattro discipline sportive, rivolte alle detenute ed ai detenuti, avendo come obiettivo la promozione del benessere e dell'inclusione sociale.