Messina, Eccellenza di nuoto settore Propaganda: spicca la performance di Alice Gambadoro

La piscina “Graziella Campagna” ha ospitato una delle prove del campionato di Eccellenza di nuoto, riservata ai Propaganda. Buona è stata la partecipazione degli atleti, che si sono confrontati nelle corsie dell’impianto natatorio cittadino ed interessanti alcuni risultati tecnici. Tra questi, spiccano quelli di Alice Gambadoro, tesserata per il Centro Fin Messina, prima nei 50 dorso e seconda nei 50 rana Giovanissimi. In particolare nei 50 dorso, la classe 2015 allenata da Virginie Vallin ha fornito un’eccellente prestazione, completando le due vasche in 48”7, davanti a Rachele Saporita della Swimblu e Aurora Beccalli, anche lei del Centro Fin.

Un tempo inferiore pure a quello fatto segnare dalle Allieve, più grandi d’età. Nei 50 rana, piazza d’onore – come detto – per Gambadoro, che ha preparato la gara praticamente nell’ultimo mese, chiudendola in 1’03”29, dietro alla compagna di squadra Gaia Romeo, scesa sotto il minuto con 59”7.

«Sono felice dei progressi fatti grazie all’impegno negli allenamenti e alle indicazioni di Virginie. Il centro Fin Messina è una grande famiglia e ho tante amiche – racconta Alice Gambadoro –, il nuoto mi appassiona sempre più e sono contenta di praticare questo bellissimo sport».

Il Centro Fin si è imposto, inoltre, nella classifica riservata alle società, totalizzando 1619 punti, davanti alla Neri Fitness di Capo d’Orlando (1442). Terza la Power Team Messina (746) e a seguire: Wellnext, Swimblu, Ulysse e Ssd Unime.