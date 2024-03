Akademia da urlo: 3-0 a Cremona e pass matematico per i playoff

Akademia Città di Messina-Cremona Esperia 3-0

Set: 25-19; 25-19; 25-19

Akademia Città di Messina: Battista 15, Martinelli 11, Catania ne, Ciancio (l) ne, Modestino 5, Felappi ne, Mearini ne, Payne 15, Joly 3, Rossetto 7, Maggipinto (l), Galletti 4, Michelini ne, Fiumara ne. Allenatore: Fabio Bonafede.

Cremonaufficio Esperia: Taborelli 14, Gamba (l), Balconati, Munarini 7, Rossini 6, Ferrarini ne, Piovesan 2, Coveccia 1, Turlà ne, Landucci 3, Scialanca (l) ne, Zorzetto, Felappi ne. Allenatore: Marco Zanelli.

Arbitri: Walter Stancati di Cosenza e Danilo De Sensi di Lamezia Terme.

Messina - L’Akademia Città di Messina si prende di forza i tre punti in palio con Cremona Esperia (3 a 0) al PalaRescifina e anche il pass matematico per i play off. Le ragazze di coach Fabio Bonafede non hanno dovuto spremersi più di tanto per indirizzare la sfida dalla loro parte, piegando le velleità ospiti con dei cambi di ritmo nelle fasi clou dei set. Oltre al solito apporto in attacco della Payne e di Battista, Martinelli ci ha messo tanto del suo con la grinta del capitano e una serie di muri nei momenti giusti per sgretolare le resistenze avversarie.