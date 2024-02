L'Akademia Messina in volo: una vittoria per San Valentino e terzo posto

Città di Messina-Balducci Macerata 3-1

Set: 25-12; 17-25; 28-26; 25-19

Akademia Città di Messina: Battista 8, Martinelli (k) 9, Catania, Ciancio, Modestino 21, Felappi, Mearini n.e., Payne 16, Joly 7, Rossetto 7, Maggipinto (l), Galletti 1, Michelini n.e., Romeo (l) n.e. All.: Fabio Bonafede

Macerata: Bresciani (l), Vittorini 2, Bolzonetti 14, Masciullo n.e., Bonelli 3, Mazzon 7, Quarchioni n.e., Broekstra ne, Korhonen n.e., Fiesoli (k) 19, Civitico 7, Stroppa 11. All.: Michele Carancini

Arbitri: Giorgia Spinnicchia di Catania e Giovanni Ciaccio di Palermo

Messina. L’Akademia Città di Messina non poteva farsi un regalo migliore nel giorno di San Valentino e con il 3 a 1 casalingo inflitto alla Balducci Macerata ritrova vittoria e terzo posto nella Pool Promozione, oltre a mettersi alle spalle i fantasmi di San Giovanni in Marignano.

L’Akademia parte decisa nel primo set. Sul prolifico turno in battuta di Payne arriva un break di sei punti di fila per il 10 a 2. Macerata fatica a trovare il bandolo della matassa nonostante i due discrezionali chiamati in rapida sequenza da coach Carancini. Le ragazze di coach Bonafede continuano a menare le danze e la forbice cresce sul +13 (17-4) dopo due servizi vincenti di Modestino e un muro di Martinelli che di fatto spianano la strada verso la conquista del set (25 a 12).

Si rimescolano le carte nel secondo con Macerata che trova in avvio le giuste sensazioni grazie ai colpi di Bolzonetti e Fiesoli (1-5) ma l’Akademia è sempre sul pezzo, rimonta e trova la parità (6-6). Poi Macerata allunga di quattro lunghezze con anche due ace della Bonelli (9-13), restando sempre avanti nel proseguo del parziale. Fiesoli e compagne allargano la forbice sul +8 (13-21 su un muro di Bolzonetti) e poi lo chiudono con l’opposto Stroppa (17-25).

Nel terzo il team marchigiano prova a ripetere il copione del precedente con allungo nelle fasi iniziali (+6 del 4 a 10) ma il cuore dell’Akademia esce fuori nei momenti difficili: un break di 9 a 2 con sugli scudi Modestino e Payne permette di rientrare in partita (16-17).

Le ragazze di coach Carancini provano una fiammata (18-21) ma ci pensa Battista con un attacco di potenza ad aprire un nuovo break di quattro punti di fila che vale il primo sorpasso nel corso del set. Martinelli e compagne restano avanti, si procurano due opportunità di fila per chiuderlo che Macerata annulla, ma ai vantaggi ci pensa una super Modestino con due punti di fila a firmare il 2-1 nel conto dei set.

Le scorie soprattutto a livello mentale la Balducci se le porta anche nel quarto game dove deve ben presto inseguire (7-4 ace di Martinelli) ma stavolta non ha la forza di recuperare e la forbice cresce sulla bordata di Battista (+6 del 14-8). Messina vede il traguardo farsi sempre più vicino, contiene l’ultima fiammata ospite (16-13) e torna a spingere fino a quando la Rossetto non mette a terra il pallone che vale la vittoria e fa esplodere il PalaRescifina.