Akademia Messina si ferma al “PalaMarignano”, il match lo conquista San Giovanni. . Coach Bonafede: “Non ha funzionato nulla”

Omag-Mt San Giovanni in M.no - Akademia Città di Messina: 3-0 (25-16, 25-22, 25-15) Omag-Mt San Giovanni in M.no: Ortolani 10, Salvatori n.e., Cangini n.e., Ghibaudo n.e, Consoli 11, Parini 8, Meliffi (L) 0, Giacomello ne, Turco 3, Caforio (L) 0, Pecorari 10, Nardo 14, Saguatti (L) 0. All. Bertini, Ass. Zanchi

Akademia Città di Messina: Battista 3, Martinelli 1, Catania 7, Ciancio 0, Modestino 2, Felappi (L) ne, Mearini 5, Payne 10, Joly 2, Rossetto 2, Maggipinto (L) 0, Galletti 1, Michelini 0. All. Bonafede, Ass. Ferrara.

Arbitri: Ruggero Lorenzin e Simone Cavicchi

Durata set: 22’,28’,22’

MVP: Alice Nardo (Omag-Mt San Giovanni in Marignano) Si ferma al “PalaMarignano” di San Giovanni la serie positiva di Akademia Città Di Messina. In Romagna le ragazze di coach Bonafede subiscono la quinta sconfitta stagionale, la prima in Pool Promozione, al cospetto di un’avversaria che non ha sbagliato nulla, dimostrando, con una prestazione fatta di ritmo e aggressività in ogni fase di gioco, di poter ancora lottare per i play-off.

Gara sempre in salita per le messinesi che, solo nel secondo set, sono riuscite a giocare alla pari con le padrone di casa, cedendo però nel finale. Per il resto dell’incontro, mai si è riusciti ad impensierire davvero le avversarie che hanno mostrato maggiore efficacia sia in fase offensiva che in difesa. Una brutta giornata per le ragazze in maglia giallo-rossa, soprattutto da dimenticare in fretta. Già mercoledì sera, nell’infrasettimanale di San Valentino, opportunità di rifarsi contro Macerata che, in virtù del successo al tie-break con Como, scavalca nuovamente le messinesi e si piazza al terzo posto in classifica; in realtà, per le marchigiane, stesso numero di punti ma miglior quoziente set. Nello starting six, per le padrone di casa di San Giovanni, coach Bertini si affida in regia a Turco, suo opposto Ortolani, centrali Consoli e Parini, posto 4 Nardo e Pecorari, libero Caforio; per Messina coach Bonafede schiera Galletti in regia, suo opposto Payne, centrali Martinelli e Modestino, posto 4 Joly e Battista, libero Maggipinto. Partenza in P2 per San Giovanni, in P1 per Messina.