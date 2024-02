Un Messina “leggero” verso Avellino

Mettere altri punti in cascina, innanzitutto per la salvezza e poi chissà, per cullare quel sogno (playoff) a cui la proprietà ambisce da tempo e che ha rilanciato prima del mercato invernale: con questo spirito il Messina viaggerà alla volta di Avellino, per affrontare una squadra oggi terza ma che dopo l’ultima tornata di contrattazioni invernali risulta essere tra le più attrezzate del girone, se non la più forte. Questo guardando agli organici, poi c’è il campo che dovrà dare i riscontri.

Di fronte gli irpini troveranno un avversario in fiducia, reduce da quattro risultati utili consecutivi, alleggeriti dall’essere fuori dalla zona che scotta della classifica e motivato a continuare sulla scia positiva recente. Dall’avvio del girone di ritorno, Messina e Avellino hanno ottenuto gli stessi punti, 10 punti in 5 partite, numeri che parlano chiaro sul momento che stanno vivendo i peloritani, con uno score da alta classifica. I campani, reduci dal successo a Monopoli (Patierno dal dischetto), vorranno però riscattare l’ultimo passo falso interno con il Sorrento, che è passato al “Partenio” addirittura in dieci, ma anche la sconfitta dell’andata al “Franco Scoglio”. Insomma, le motivazioni, pare evidente, faranno tanto in questa sfida, con un Messina che, in realtà, potrà “giocare” anche su due risultati, senza l’assillo di dovere vincere a tutti i costi. Mentre i biancoverdi sono obbligati a non sbagliare se vogliono puntare al primo posto.

Poi ci sono le “dinamiche” di campo. Doppia razione di lavoro ieri per l’Acr. Hanno lavorato tutti in gruppo ad eccezione di Polito e Pacciardi: per loro differenziato in piscina con l’obiettivo di recuperare dai rispettivi problemi fisici. Completamente recuperato Emmausso da un forte dolore al quadricipite per via di una ginocchiata ricevuta sabato durante la partita. Oggi prevista partitella a ranghi misti sul sintetico dello “Scirea” di Santa Lucia del Mela. Sarà l’occasione per mister Giacomo Modica per iniziare a testare la formazione anti-Avellino.

Rientrerà Fumagalli tra i pali. Con Salvo squalificato tre turni (la società dovrebbe presentare ricorso), probabile che giochi ancora Lia a destra anche se non è al 100 percento. A sinistra il rientrante Ortisi più di Zona, in mezzo verso la conferma Dombravanu accanto a Manetta. In tre per due maglie da play, con Frisenna e Franco avvantaggiati su Firenze. Per il resto Zunno, Emmausso e Rosafio sono “on fire”. Davanti Plescia o Luciani.