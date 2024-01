Akademia Città Di Messina, tra conferme e la ferma volontà di tenere alta l’attenzione. La schiacciatrice Joly: “Con Montecchio partite un pò contratte, poi forte reazione”

Buona la prima per Akademia Città di Messina che, nel suo esordio storico in Pool Promozione, regala un’altra gioia al pubblico del “PalaRescifina”. Contro Montecchio, le ragazze di coach Bonafede sono riuscite nell’intento di guadagnare l’intera posta in palio, ma al tempo stesso quella fiducia necessaria per continuare il cammino, nella seconda e più complicata fase della stagione, con la consapevolezza di chi sa di aver già ottenuto tanto dal Campionato e dalla Coppa, ma non vuole in accontentarsi.

La squadra mostra evidenti segni di crescita anzitutto sul piano del collettivo e del sistema di gioco; ne conseguono prestazioni figlie delle forti individualità presenti in organico, ma che coach Bonafede ed il suo staff sono riuscite, in questi mesi, a plasmare, consentendone piena espressione al servizio di un gruppo sempre più coeso e in cerca dello step successivo da guadagnarsi.

Adesso, però, servirà continuare a tenere alta l’attenzione sulle successive gare e su avversari duri a cedere e di maggiore caratura.