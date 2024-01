L'Akademia Messina inizia col piede giusto la Pool promozione. Montecchio travolto al PalaRescifina

Akademia Città di Messina- Montecchio 3-1

Set: 25-15, 19-25, 25-14; 25-8

Akademia Città di Messina: Battista 13, Martinelli 10, Catania ne, Ciancio ne, Modestino 10, Felappi ne, Mearini 0, Payne 24, Joly 1, Rossetto 7, Maggipinto (l), Galletti 1, Michelini ne, Cucinotta (l) ne. Allenatore: Fabio Bonafede.

Ipag Montecchio: Carraro 1, Gueli 0, Napodano (l), Mazzon 0, Bellia 16, Malvicini 0, Arciprete 6, Botezat 9, Pandolfi 1, Caruso 4, Gabrielli 0, Mangani 10. All. Eraldo Buonavita.

Arbitri: Luigi Pasciari e Danilo Domenico De Sensi.

L’Akademia Città di Messina inizia la Pool Promozione di serie A2 con una vittoria tra le mura del PalaRescifina sul Montecchio. La supremazia è stata più netta di quanto non lasci intendere il 3 a 1 con le ragazze di coach Bonafede che avrebbero anche potuto chiudere la pratica prima, se non ci fosse stato un calo di tensione nel secondo. Messina resetta subito il colpo e nei due successivi riprende a macinare il suo gioco con una Payne trainante (24) in un attacco ben orchestrato dalla Galletti e l’ottimo lavoro a muro delle centrali Martinelli e Modestino. Le fasi di studio nel primo set durano pochi scambi, poi l’Akademia decide che è il momento di dare la prima accelerata con un break di quattro punti di fila che la porta sul 13 a 8, poco dopo imitato dalla giocata vincente della Battista che allarga la forbice sul +6 a metà percorso (16-10). Montecchio perde la sicurezza iniziale e non è in grado di opporsi alla compagine di casa che viaggia in scioltezza allargando la forbice in progressione sino al muro di Modestino che manda in archivio il set sul 25 a 15.