Grande Messina: blitz a Caserta con un super Emmausso. Giallorossi fuori dalla zona playout

Casertana-Messina 0-2

Marcatori: 21’ pt e 15’ st Emmausso.

Casertana (4-3-3): Venturi 6; Calapai 5.5, Soprano 5.5 (23’ st Bacchetti 6), Sciacca 5.5, Anastasio 5.5; Toscano 5.5 (23’ st Deli 5.5), Proietti 5, Casoli 5.5; Carretta 5.5 (24’ st Taurino 5.5), Montalto 5, Curcio 5. All.: Cangelosi 5.

Messina (4-2-3-1): E. Fumagalli 6.5; Salvo 6.5, Manetta 6.5, Pacciardi 6.5, Polito 6 (26’ st Zona 6); Franco 6 (42’ st Giunta sv), Firenze 6.5; Rosafio 6.5 (32’ st Ragusa 6), Zunno 6, Emmausso 7.5 (42’ st Lia sv); Luciani 6. All.: Modica 7.

Arbitro: Andreano di Prato 6.

Note: Ammoniti: Montalto (C), Franco (M), Proietti (C), Salvo (M), Curcio (C). Gara a porte chiuse. Angoli: 4-4. Recupero: pt 3’, st 4’.

Importantissimo successo del Messina che vince a Caserta per 2-0 e abbandona la zona playout. Splendida partita degli uomini di Modica che hanno anche sfiorato più volte il terzo gol nella parte finale del match. Grande protagonista della partita il fantasista Michele Emmausso, autore dei due gol che hanno regalato il primo successo del 2024 ai giallorossi. Nel primo tempo l'attaccante l'ha sbloccata al 21', sfruttando un cross di Rosafio, mentre nella ripresa al 14' il bis su contropiede avviato da Salvo. Complessivamente la migliore prestazione della stagione, peraltro contro una formazione come la Casertana in serie positiva da 12 turni.

La curiosità

Al Tg 1 nell'edizione delle ore 20 andrà in onda un servizio sul portiere Ermanno Fumagalli (classe 1982) e sul figlio Jacopo (classe 2005) che nella giornata odierna ha ottenuto la prima convocazione tra i professionisti, proprio sulla panchina del Messina.