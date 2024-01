Su Rtp le partite dell'Akademia Messina: si comincia stasera alle 20.30 con la sfida di Coppa

Akademia Città Di Messina ed RTP insieme con un accordo di ampio respiro. L’a R.T.P. trasmetterà in diretta le gare in trasferta del team messinese. L’accordo perfezionato nella scorse ore, rappresenta l’avvio di una partnership più ampia. Il presidente Fabrizio Costantino: “Siamo molto contenti. Facciamo rete sul territorio per crescere insieme”. L’accordo ha effetto immediato e, quindi, già l’imminente storica partita dei quarti di Coppa Italia con la Cfb Balducci Hr Macerata, in programma al “Banca Macerata Forum” questa sera alle ore 20.30, potrà essere seguita dai supporters del club messinese sui canali dell’emittente RTP.

Il menzionato accordo costituisce solo la parte iniziale di un progetto di visibilità ad ampio raggio in via di sviluppo e che vedrà la luce nei prossimi mesi, arrivando ad esprimere pienamente le proprie potenzialità dalla stagione stagione 2024/2025. Obiettivo comune è la promozione del territorio: “Non possiamo che esprimere la nostra grande soddisfazione per questa intesa raggiunta - così il presidente Fabrizio Costantino, presente all'incontro presso RTP insieme ad Antonio Caselli, Direttore Generale di Akademia, Giacomo Caselli, Dirigente del club messinese ed Alberto Donato, Responsabile dei rapporti istituzionali di Akademia, figure chiave per il raggiungimento dell'accordo - abbiamo trovato subito un interlocutore in sintonia con i nostri obiettivi e, per questo, è stato semplice raggiungere immediatamente un accordo. La sinergia prenderà il via con la trasmissione delle nostre partite esterne ma stiamo lavorando con i vertici di RTP, che ringrazio a nome di tutta Akademia per la condivisione di intenti, per un percorso più ampio votato alla promozione del nostro territorio attraverso la vetrina de nostro Campionato di Serie A2”.