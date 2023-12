Goal Collection young, Torregrotta e Fair Play chiudono il loro 2023 a suon di vittorie egli U14. Pioggia di goal tra gli U16

Ultimi scampoli di calcio giovanile, nell’anno 2023, dai campionati nazionali a quelli provinciali. Il nostro segmento inizia dall’ACR Messina che ritrova i 3 punti nel campionato Primavera, sul campo del Sorrento. A decidere la sfida è l’incornata, al tramonto del primo tempo, di Michele Crisafulli. Doppia sfida interna per Giovanissimi e Allievi contro la Virtus Francavilla, capolista solitaria in entrambe le categorie. Pareggio a reti bianche per gli U17 di Giuseppe Cosimini, cede di misura l’U15. Chiude con una sconfitta anche l’Under 15 Regionale, sotto età di un anno, nella gara del Bisconte contro la Gi. Fra. Milazzo. Per i biancoscudati a segno Morvillo, mamertini che calano il poker con la doppietta di Del Bello e le reti di D’Amico e Duca.

Fair Play Messina, che osserva il turno di riposo con la capolista U17 e con gli U15 Elite. Successi da parte degli U14, contro Calcio Club Santa Venerina e New Eagles. Pioggia di gol, ben 14 a referto, per i ragazzi di Domenico Chiofalo che dominano la scena contro il Catania Nuova.

Bene, anche, il Torregrotta che ottiene l’unica vittoria di giornata con gli U14 di Mirko La Macchia. Tre a uno per i torresi, contro l’Academy Sant’Agata, con le reti di Gitto, Pulito e Giunta.

Il nostro viaggio, tra i campi della provincia messinese, termina qui anche per il 2023, arrivederci già puntato al nuovo anno con il turno post Befana che scandirà i primi minuti di calcio giocato. Stasera, a partire dalle 21, consueta finestra sul mondo dei giovani. La diretta di Fuorigioco è trasmessa sui canali ufficiali di Wesport e Gazzetta del Sud.