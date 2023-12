Il trionfo del Ct Vela Messina, il presidente Barbera: "E' una vittoria che nasce da lontano. Fausto e Giorgio meravigliosi"

"E' un trionfo che nasce negli anni, nei sacrifici di tante persone. Siamo arrivati qui, in finale, per la terza volta e credo che non potesse esserci migliore sceneggiatura per la firma di questo trionfo". E' raggiante il presidente del Ct Vela, Antonio Barbera. E' riuscito nell'impresa di portare lo scudetto del tennis in città per la prima volta nella storia.

"E' bellissimo, è la vittoria di tutti. Di chi ha vinto in campo - ed è straordinario che la firma l'abbiano messa due ragazzi messinesi come Fausto e Giorgio - ma anche di chi non c'era e ha lavorato tutto l'anno per consentirci di arrivare qui. Siamo campioni d'Italia". Felicissimo anche il capitano dei peloritani Francesco Caputo che ha raccontato lo stato d'animo dei messinesi quando erano sotto 3-1 dopo i singolari: "Ci siamo detti che eravamo arrivati sin qui e dovevamo giocarcela sino alla fine. Una partita dietro l'altra, un set dietro l'altro abbiamo compiuto l'impresa". Il direttore sportivo Salvi Contino racconta invece la scelta di rimandare in campo Fausto e Giorgio Tabacco per il doppio decisivo: "Non glielo abbiamo neanche chiesto - sorride - li conosciamo: sapevamo che erano già pronti".