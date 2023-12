Il Ct Vela Messina nella storia: è suo lo scudetto del tennis italiano. Infiniti i fratelli Giorgio e Fausto Tabacco IL VIDEO

Straordinari. Epici. I fratelli Fausto e Giorgio Tabacco regalano lo scudetto, il primo della sua storia, al Circolo del Tennis e della Vela di Messina. Quando tutto sembrava perso, con il Tc Sinalunga avanti 3-1 dopo i due singolari, sono stati i due fratelli a firmare la straordinaria rimonta. Che ha avuto l'apice con il successo nel doppio di spareggio contro Serafini e Vanni. Un match quello dei Tabacco che ha sfiorato la perfezione con il successo per 6-4, 7-6. E' finita con la volée vincente di Fausto Tabacco, al terzo match point, e tutta la squadra messinese a festeggiare un momento storico per il club peloritano (alla terza finale tricolore) e per tutta la città.

In precedenza la vera, grande impresa Fausto e Giorgio l'avevano compiuta sempre in doppio contro Vanni e Gigante. Lì si è davvero decisa questa finale. Quando hanno anche annullato un championship point, trionfando poi al terzo set (4-7, 7-6, 10-2).

Sui campi veloci indoor in greenset del Circolo della Stampa Sporting di Torino i peloritani hanno battagliato per tutta la giornata, partendo da sfavoriti vista la pesantissima assenza del numero 1, Marco Trungelliti, che proprio stamani in Spagna ha vinto un torneo con 15mila dollari di montepremi nella finale con Pol Martin Tiffon (per l'italo-argentino si trattava dell’ultima opportunità per racimolare punti nel ranking Atp, fondamentali per partecipare alle qualificazioni dell’Australian Open). La partita era iniziata nel migliore dei modi con il successo di Melzer su Serafini per 6-4, 7-6. Quindi le tre sconfitte in fila per i singolaristi messinesi: Giorgio Tabacco si è arreso a Vanni per 7-6, 7-4, il fratello Fausto ha ceduto nettamente con Roca Batalla per 6-2, 6-3, mentre Ocleppo è stato sconfitto da Gigante per 6-4, 6-3. Sul 3-1 le due squadre si sono presentate ai doppi e Messina ha subito ridotto lo svantaggio grazie al successo di Melzer e Ocleppo su Serafini-Bracciali: dopo aver vinto il primo (6-4), la coppia del Ct Vela ha ceduto il secondo set ai senesi (3-6), prima di firmare il tie break del terzo set: una prestazione straordinaria, subito un mini break conquistato, con Ocleppo e Melzer che tengono la battuta fino al decimo e decisivo punto (10-7).

Sul 3-2 - come detto - i fratelli Tabacco contro Vanni e Gigante hanno dato vita a una partita al cardiopalmo: perso il primo set per 6-4, hanno vinto il secondo parziale per 7-6 dopo essere stati sotto due volte di un break durante il set, aver annullato un championship point e aver sprecato 8 set point nel tiebreak (12-10). Nel parziale decisivo non c'è stata storia (10-2). Troppa la voglia di vincere di Fausto e Giorgio. Nel doppio decisivo l'apoteosi.