Ct Vela Messina a caccia del sogno tricolore

Il Ct Vela Messina prova a scrivere la storia. C’è uno scudetto da conquistare nel campionato maschile di tennis dal sodalizio presieduto da Antonio Barbera, che affronta oggi in finale i campioni carica del Tc Sinalunga con l’obiettivo di coronare un sogno cullato a lungo in questi anni.

Dopo le rituali fasi si riscaldamento, la finale è iniziata alle 10 (diretta su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming Supertennix) sui campi veloci indoor in greenset del Circolo della Stampa Sporting di Torino.

Il capitano dei peloritani Francesco Caputo deve rinunciare a Marco Trungelliti, che ha superato ieri in Spagna le semifinali di un torneo con 15mila dollari di montepremi e disputerà, quindi, la finale con Pol Martin Tiffon, atleta che ha difeso i colori del Filari nella sfortunata avventura di A2. Per l'italo-argentino si trattava dell’ultima opportunità per racimolare punti nel ranking Atp, fondamentali per partecipare alle qualificazioni dell’Australian Open.

Numero 1 della formazione siciliana, quindi, sarà Julien Ocleppo, che chiuderà la batteria dei singolari nel match che lo vedrà opposto a Matteo Gigante. Ad aprire le danze gli incontri dei numeri 3 e 4, che avranno luogo in contemporanea.

A meno di sorprese dell'ultima ora, si troveranno di fronte l’austriaco Gerald Melzer per i siciliani e Marcello Serafini, mentre, nell’altra sfida Giorgio Tabacco e, con ogni probabilità, il sedicenne Andrea De Marchi, uno dei prospetti più importanti dell’intero movimento azzurro.

Poi andrà in scena l’incrocio fra i numeri 2, vale a dire Fausto Tabacco e lo spagnolo Oriol Roca Batalla. Tra loro due i precedenti, entrambi di questa annata agonistica: sulla terra rossa di Peurgia ebbe la meglio l’iberico in due set, mentre sul cemento all’aperto di Monastir trionfò il messinese in tre. A chiudere il programma dei singolari - come anticipato - la sfida fra Ocleppo e Gigante. I due si sono incontrati a marzo a Zadar in Croazia. In quella circostanza si impose Gigante in tre set, ma si assistette ad una contesa equilibrata in ogni scambio, fino al termine.

Se una delle squadre dovesse fare filotto di successi si cucirebbe subito il Tricolore sul petto, altrimenti spazio ai doppi, con il Tc Vela Messina che ha a disposizione anche lo specialista brasiliano Fernando Romboli, pronto a fornire un prezioso apporto.