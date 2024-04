Taormina, dà false generalità al posto di blocco per nascondere la sua vera identità

Nell’ambito dei servizi antidroga, i Carabinieri della Stazione di Lipari hanno denunciato un uomo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di quasi 5 grammi di hashish. Cinque giovani sono stati invece segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di droghe con sequestro di dosi di hashish, cocaina e marijuana. Durante il servizio i Carabinieri del Posto Fisso di Panarea hanno altresì denunciato un uomo per omessa custodia di armi e una donna per detenzione abusiva di armi, in quanto trovata in possesso di un fucile da caccia, illecitamente detenuto. A Stromboli e Vulcano i Carabinieri delle locali Stazioni, nell’ambito di verifiche ambientali, hanno denunciato rispettivamente due persone per furto aggravato, poiché sorprese, sull’isola di Stromboli, ad asportare sabbia dalla battigia di proprietà del demanio marittimo, e tre proprietari di terreni su Vulcano , per abbandono di rifiuti, consistenti in carcasse di autovetture.

Controlli straordinari anche a Taormina

Anche i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno intensificato i controlli su tutto il territorio.

Durante le verifiche alla circolazione stradale, i militari hanno controllato oltre 100 persone e più di 70 autovetture con la contestazione di diverse contravvenzioni al Codice della Strada, tra cui il mancato uso delle cinture di sicurezza. Denunciato un individuo per guida in stato di ebbrezza, in quanto sorpreso in evidente stato di ubriachezza, accertata tramite etilometro. Inoltre, una donna, sottoposta ad un controllo di polizia a Taormina, è stata arrestata, in flagranza di reato, per aver fornito false attestazioni sulla sua identità. I Carabinieri hanno infatti accertato che la donna, nel verosimile intento di celare la misura cautelare personale del suo divieto di dimora nel comune di Taormina cui era sottoposta, ha fornito false generalità. All’esito dell’udienza di convalida, il Giudice del Tribunale di Messina ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico dell’arrestata. Durante il servizio, infine, due uomini sono stati arrestati poiché destinatari di provvedimenti custodiali. Nello specifico, uno è stato colpito da un ordine di carcerazione in quanto condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta e rinchiuso presso il carcere di Messina Gazzi, mentre l’altro è stato raggiunto da un ordine di arresto in detenzione domiciliare, poiché condannato a 3 anni e 6 mesi per il reato di estorsione.