Donadoni in arrivo a Santa Lucia del Mela ospite del Milan club "Marco Van Basten"

Un altro ospite d’eccezione dopo quelli del recente passato come Franco Baresi, Luca Serafini e Nelson Dida. A Santa Lucia del Mela, ospite del Milan club “Marco Van Basten”, arriva l’ex calciatore rossonero Roberto Donadoni, ala destra per oltre un decennio punto di riferimento del Diavolo ma anche della nazionale italiana. Da allenatore ha invece guidato Lecco, Livorno, Genoa, Napoli, Cagliari, Parma, Bologna, Shenzhen ma anche la Nazionale nel biennio 2006-2008.

Arriverà in Sicilia domenica 10 dicembre, per una conferenza-presentazione al Palazzo ex Carcere alle ore 18 (al dibattito parteciperà anche il redattore delle Gazzetta del Sud, Emanuele Rigano), poi una cena in un locale nel comune tirrenico.

Fiero di quest’altra iniziativa il presidente Felice Gitto, che è anche delegato Aimc Sicilia: «Siamo pronti ad accogliere a braccia aperte un altro grande protagonista della storia rossonera, sarà un momento di grande partecipazione dedicato ai nostri iscritti ma non solo, visto che si tratta di un personaggio che ha fato la storia del calcio italiano in campo ma poi anche in panchina, con esperienze in diverse piazze importanti».