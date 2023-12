Il Ct Vela Messina sfida Crema: per arrivare in finale scudetto serve un'impresa

Il Ct Vela Messina è chiamato oggi alla rimonta contro il Tc Crema nella semifinale scudetto del campionato di Serie A1 di tennis. Dopo la sconfitta per 4 a 2 incassata all’andata, la squadra peloritana cercherà, sui campi in terra rossa del circolo di viale della Libertà (si comincia alle 10), di compiere l’impresa nella sfida di ritorno.

Servirà la partita perfetta a Tabacco e compagni per avere la meglio sui lombardi e raggiungere, così, l’agognata finale, in programma sabato e domenica prossimi a Torino. Il capitano dei Francesco Caputo si è detto fiducioso, alla vigilia del match, sulle possibilità dei suoi di centrare il prestigioso obiettivo. «Ci aspettavamo un punteggio diverso a Crema, anche perché eravamo vicini a girare 3 a 1 dopo i singolari e, invece, ci siamo ritrovati sul 2 a 2. Nei doppi, loro sono molto forti e ci hanno battuti. Faremo il massimo per ribaltare la situazione e arrivare almeno al doppio di spareggio per qualificarci. Ci teniamo tanto e speriamo che il pubblico presente ci spinga a dare tutto quello che abbiamo».

L’unica novità nello schieramento dovrebbe essere l’impiego dell’austriaco l’austriaco Gerald Melzer al posto del francese Maxime Janvier. Al Tc Crema basterebbe il pareggio (3-3), mentre il Ct Vela per superare il turno dovrà vincere perlomeno 5 a 1 o 4 a 2 e allungare la contesa al doppio decisivo, nel quale è obbligatorio da regolamento schierare un vivaio. Anche il Ct Palermo proverà in contemporanea a capovolgere il 4 a 2 contro Tc Sinalunga. Il sogno di un ultimo atto Tricolore con i colori siciliani appare difficile, ma non impossibile.