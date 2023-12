Il Messina torna a sorridere: Pacciardi ed Emmausso stendono il Monterosi che sbaglia due rigori

Il Messina torna a sorridere. Dopo cinque gare a bocca asciutta, i peloritani di Modica vincono in casa del Monterosi al termine di una gara rocambolesca. Messina in vantaggio nel primo tempo con Pacciardi, a segno con un colpo di testa. Nella ripresa tutto e il contrario di tutto, con ben tre rigori. Sull'1-0 per i giallorossi rigore per i padroni di casa ma Silipo lo calcia sulla traversa. Dagli undici metri invece è letale Emmausso che spiazza Mastrantonio e porta il Messina sul 2-0. Tutto finito? Neanche per sogno. Ancora un rigore e ancora un errore del Monterosi, con Fumagalli che respinge il tiro di Costantino. Tre punti d'oro in chiave salvezza e un po' di serenità per Modica che rafforza la sua panchina traballante.

Monterosi-Messina 0-2

MARCATORI: 36' pt Pacciardi, 25' st Emmausso (rig)

Monterosi (3-5-2): Mastrantonio 6; Cinaglia 5 (1’ st Frediani 5.5), Mbende 6, Sini 6; Bittante 5.5, Fantacci 6 (28’st Costantino 5), Parlati 5.5, Verde 5.5 (28’st Tolomello 5.5), Di Renzo 5.5; Silipo 5.5 (40’st Palazzino ng), Vano 6 (1’ st Ekuban 5). A disp. Rigon, Di Francesco, Giordani. All. Taurino 5.5.

Messina (4-3-3): Fumagalli 7; Polito 6, Manetta 6, Pacciardi 6.5, Ortisi 6; Firenze 6, Scafetta 5.5 (32’st Salvo ng), Frisenna 6; Ragusa 6.5 (32‘st Ferrara ng), Plescia 6 (47’st Zunno ng), Emmausso 7.5 (47’st Luciani ng). A disp. Di Bello, Cavallo, Zammit, Tropea. All. Modica 6.5.

Arbitro: Iacobellis di Pisa 6

Note: Al 22’ st Silipo fallisce un rigore (traversa). Al 40’ st Fumagalli para un rigore a Costantino. Ammoniti: Vano, Pacciardi, Fantacci, Polito, Fumagalli, Mastrantonio. Angoli: 4-2 per il Messina. Recupero: pt 2', st 5’.