Il Ct Vela Messina piega Vigevano e si prende il primo posto

Il Ct Vela Messina è tra le migliori quattro squadre d’Italia.

I ragazzi del presidente Antonio Barbera hanno vinto ieri con il punteggio di 5-1 l’atteso scontro al vertice del campionato di tennis di Serie A1 (girone 2) contro il Selva Alta Vigevano, giunto in riva allo Stretto in formazione rimaneggiata.

Tutto abbastanza facile per la formazione del capitano Francesco Caputo, che si è assicurata, così, con un turno di anticipo il primo posto del raggruppamento, qualificandosi per le ambite semifinali scudetto. Un risultato prestigioso per il circolo peloritano, che sogna adesso di raggiungere la finale, in programma a Torino il 9 e 10 dicembre.

C’è già anche il nome di un’altra promossa, si tratta del Ct Palermo, che ha ottenuto il prezioso “pass”, invece, nel girone 3. Due siciliane, quindi, in corsa per il Tricolore 2023.

Della partita contro i lombardi c’è ben poco da dire. Il Ct Vela ha riproposto i giocatori vittoriosi nel recupero di Pistoia e i singolari sono terminati tutti in due set per i beniamini di casa. La sfida si è svolta al coperto, in quanto la pioggia, caduta in mattina a Messina, ha reso impraticabili i campi all’aperto.

Soltanto l’incontro fra i due numeri 1 di giornata, vale a dire, Marco Trungelliti e Roberto Marcora è stato più equilibrato con l’argentino Trungelliti che l’ha chiuso a proprio favore con un doppio 6-4, piegando la resistenza del rivale. Per il resto agevoli i successi del francese Maxime Janvier su Conti e dei fratelli Fausto e Giorgio Tabacco, rispettivamente ai danni di Beraldo e Dadda. Ininfluenti i doppi.

Domenica prossima, nell’ultima giornata della regular season, altro impegno interno contro Tc Parioli, ultimo in graduatoria. Subito dopo scatteranno i playoff scudetto, che vedranno il Ct Vela nuovamente protagonista.

Ct Vela Messina-Selva Alta Vigevano 5-1: Janvier b. Conti 6-1, 6-0; F. Tabacco b. Beraldo 6-2, 6-0; Trungelliti b. Marcora 6-4, 6-4; G. Tabacco b. Dadda 6-3, 6-1; Romboli-F. Tabacco b. Marcora-Conti 1-0 rit.; Beraldo-Dadda b. Trungelliti-G. Tabacco rit.

Risultati: Tc Parioli-Tc Pistoia 3-3; Ct Vela Messina-Selva Alta 5-1.

Classifica: Ct Vela 13; Selva Alta Vigevano 8; Tc Pistoia 4; Tc Parioli 2

Prossimo turno (domenica 19 novembre): Ct Vela Messina-Tc Parioli; Tc Pistoia-Selva Alta Vigevano