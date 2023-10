Tra Crotone e Messina una girandola di gol. Polito firma il definitivo 3-3

CROTONE-MESSINA: 3-3

MARCATORI: 8’ pt Giunta, 39’ pt e 12’ st Tumminello, 46’ pt Gomez, 4’ st Luciani, 34’ st Polito.

CROTONE (3-5-2): Dini 5; Leo 6, Loiacono 5,5, Gigliotti 6 (18’st Bove 5,5); Tribuzzi 6,5 (27’st Giannotti 5,5), Felippe 6, Petriccione 7, Vitale sv (5’pt D’Ursi 6,5), Crialese 5,5; Gomez 7 (17’st Bruzzaniti 5), Tumminello 7,5 (27’st Vuthaj 5). All. Zauli 6.

MESSINA (4-3-3): Fumagalli 6,5; Lia 5,5, Pacciardi 5,5, Polito 6,5, Ortisi 5,5; Giunta 6,5 (27’st Firenze 6), Buffa 6,5 (33’st Franco 6), Scafetta 5,5 (27’st Frisenna 6); Cavallo 5,5 (1’st Emmausso 6,5), Luciani 6,5, Ragusa 6 (27’st Zunno 6). All. Modica 6,5.

ARBITRO: Caldera di Como.

NOTE: AMMONITI: Scafetta, Tumminello, Emmausso, Fumagalli, Giannotti. Biglietti n 1060 incasso 4.909. Abbonati n 3.341 rateo 7.636. Totale titoli 4.401 incasso 18.346. Recupero: 3’pt, 5’st.

Crotone. Gara rocambolesca allo “Scida” tra Crotone e Messina che termina in parita’ col risultato di 3-3. Gli ospiti peloritani passano dopo appena 8’ grazie ad un bolide dalla distanza di Giunta. Il Crotone prende in mano le redini del gioco e al 39’pareggia con Tumminello e dopo 7’ effettua il sorpasso con Gomez. Nella ripresa i siciliani riportano in parità il risultato con Luciani ma al 12’ ancora Tumminello porta in vantaggio i pitagorici. Il Messina non demorde e trova il 3-3 finale al 34’ con Polito. Termina 3-3 allo “Scida” col Crotone a portarsi a 17 punti, il Messina a 11.