Tutto facile per il Ct Vela: in casa del Parioli i fratelli Fausto e Giorgio Tabacco decisivi

Importante successo in trasferta del Ct Vela Messina, che si è imposto per 5-1 sui campi in terra rossa del Tc Parioli, confermando, così, i pronostici favorevoli della vigilia.

I peloritani hanno lasciato praticamente le briciole ai capitolini, ultimi in graduatoria, tanto che l’unico punto che i padroni di casa hanno inserito nel tabellino riguarda il ritiro di Julian Ocleppo, ancora non in perfette condizioni fisiche, che ha lasciato via libera a Milan Zekic.

Per il resto, Fausto Tabacco porta subito avanti i suoi, battendo agevolmente Pietro Rondoni per 6-2, 6-1. Gli altri due singolari sono, invece, più equilibrati e terminano entrambi al terzo set.

Fatica non poco l’austriaco Gerlad Melzer per piegare, dopo tre ore e mezza di gioco, la resistenza di Gabriele Vulpitta. Il giocatore locale si aggiudica il set d’apertura e tiene sino al 4-4 del secondo, per poi crollare alla distanza sotto i colpi di un ritrovato Melzer, che gli rifila un parziale di otto games a uno.

Nella successiva partita, Giorgio Tabacco supera il combattivo Rainer Teo Masera, mettendo un’ipoteca sul successo per la squadra del capitano Francesco Caputo.

La sicurezza è griffata Fausto e Giorgio Tabacco, reduci dall’affermazione di sabato nel torneo di doppio all'Itf 25 mila di Santa Margherita di Pula, che liquidano senza esitazioni Vulpitta e Masera con un duplice 6-2.

Melzer e lo specialista Fernando Romboli superano, infine al super tie break la coppia formata da Zekic e Rondoni per il definitivo 5-1.

Ct Vela Messina che resta, quindi, in vetta al girone 2 del campionato di tennis a squadre maschile di serie A1, a braccetto con il Selva Alta Vigevano, che, nell’altro match della 3^ giornata, ha sconfitto per 4 a 2 il Tc Pistoia.

Domenica prossima i messinesi rimarranno alla finestra, in quanto la sfida di Pistoia è stata posticipata a mercoledì 8 novembre.

Tc Parioli-Ct Vela Messina 1-5

F. Tabacco b. Rondoni 6-2, 6-1; Zekic b. Ocleppo (rit.); Melzer b. Vulpitta 6-7 (4), 6-4, 6-1; F. Tabacco b. Masera 6-3, 5-7, 6-1; F. Tabacco-G. Tabacco b. Vulpitta Masera 6-2, 6-2; Romboli-Melzer b. Zekic-Rondoni 6-1, 6-7 (4), 10-5.

Risultati: Tc Parioli-Ct Vela 1-5; Selva Alta-Tc Pistoia 4-2.

Classifica: Ct Vela e Selva Alta 7; Tc Pistoia 3; Tc Parioli 0.

Prossimo turno: Selva Alta-Tc Parioli (29 ottobre); Tc Pistoia-Ct Vela (8 novembre).