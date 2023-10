Messina, ottimo pari a Picerno: Emmausso dal dischetto replica a Murano

PICERNO-MESSINA 1-1

MARCATORI: 25’ st Murano (P), 29’ st Emmausso (M, rig.)

PICERNO (4-2-3-1): Summa 6; Garcia 6, Gilli 6.5, Allegretto 6.5, Guerra 5.5; De Ciancio 5.5 (20’ st Pitarresi 6), Gallo 6 (44’ st Graziani sv); Vitali 6, E. Esposito 6, De Cristofaro 5.5 (1’ st Albadoro 6); Murano 7 (44’ st Santarcangelo 5.5). A disp.: Merelli, A. Esposito, Maiorino, Ciko, Biasiol, Savarese, Diop. All.: Longo 6.

MESSINA (4-3-3): Fumagalli 7.5; Salvo 6 (36’ st Darini sv), Manetta 6.5, (26’ st Polito 6), Ferrara 6, Ortisi 6; Frisenna 6, Franco 5.5, Cavallo 6.5 (45’ st Giunta sv); Ragusa 5.5 (36’ st Scafetta sv), Plescia 6.5 (45’ st Luciani sv), Emmausso 6.5. A disp. De Matteis, Buffa, Zunno, Tropea. All. Modica 6.

ARBITRO: Vergaro di Bari 5. Guardalinee: Pinna-Pandolfi. Quarto ufficiale: Cortale.

NOTE: spettatori 900 circa. Ammoniti: De Cristofaro (P), Franco (M), Ferrara (M), Garcia (P), Manetta (M), Guerra (P), Cavallo (M), Salvo (M), Ragusa (M), Gilli (P). Angoli: 4-4. Recupero: 2’ pt, 5’ st.

Ottimo pari per il Messina che torna da Picerno con un punto che consente alla squadra di Modica di dare seguito al successo della scorsa settimana. I peloritani vanno sotto nella ripresa ma dopo pochi minuti trovano il pari: Gilli stende in area Plescia e dal dischetto l’ex Emmausso spiazza Summa e ristabilisce subito la parità. Secondo gol stagionale per il fantasista.