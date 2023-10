Coppa Sicilia ciclismo su strada 2023: oggi la festa di premiazione a Santo Stefano di Camastra

Atto conclusivo della Coppa Sicilia Gran Fondo maschile e femminile di ciclismo su strada, con la 14a edizione del Galà di premiazione, in programma domenica 15 ottobre nel salone delle feste di palazzo Armao a S. Stefano di Camastra.

Si tratta di una manifestazione che permette di dare lustro e la necessaria gratificazione a tutti quegli atleti che si sono particolarmente distinti nel corso della stagione sportiva, facendo anche da promotori turistici per i luoghi che hanno ospitato le gare. Proprio il movimento ciclistico, infatti, durante tutti questi anni ha rappresentato un valido reagente per mettere in vetrina dei posti ricchi d'arte, cultura e storia.

La città di Santo Stefano di Camastra, che ospita la Granfondo della Ceramica, ne rappresenta in quest'ottica il vero fiore all’occhiello. Motivo per il quale, la festa finale organizzata dalla società Bici Club Stefanese della famiglia Catanzaro con il patrocinio del Comune di Santo Stefano Camastra e il sostegno di tanti sponsor, sarà all’insegna della tradizione, con le premiazioni che riguarderanno tutti i vincitori delle varie categorie amatoriali che si sono distinti nelle 8 prove di gran fondo disputatesi nel corso della stagione 2023.

Nel corso della kermesse, che sarà presentata dall’esperto Gaetano Pecoraro, riconoscimento anche per alcune eccellenze sportive. In questo caso ad essere insignito sarà l’ex professionista Sergio Laganà.