Tennis Serie A1, esordio positivo per il Ct Vela: Pistoia steso per 4-2

Convincente esordio stagionale del Ct Vela Messina, che si è imposto per 4-2 sul Tc Pistoia sui campi in terra rossa del circolo di viale della Libertà. La squadra del presidente Antonio Barbera ha fatto, quindi, subito bottino pieno nel campionato di serie A1, rispettando i pronostici della vigilia. I successi sono arrivati dall'austriaco Gerald Melzer, dai fratelli Tabacco, Fausto e Giorgio, e dal doppio Fausto Tabacco/Fabio Vasalona.

Nell’altro incrocio de girone 2, il Selva Alta si è imposto in trasferta sul Parioli sempre per 4-2.

Ct Vela Messina-Tc Pistoia 4-2: Melzer b. Virgili 6-4; 6-1. G. Tabacco b. Landini 6-1; 6-0. F. Tabacco b. Vatteroni 1-6; 7-6 (2); 6-1. Rossi b. Oclecco (rit.); F. Tabacco-Varsalona b. Rossi-Vatteroni 6-2; 6-2. Trevisan-Virgili b. G. Tabacco-Melzer 2-6; 6-4; 10-4.

Risultati 1. giornata: Ct Vela Messina-Tc Pistoia 4-2, Parioli-Selva Alta 2-4. Classifica: Selva Alta e Ct Vela Messina 3; Tc Pistoia e Parioli 0.