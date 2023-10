L'Igea con autorità sul Portici, il Sant'Agata corsaro in casa del Canicattì

Igea V.-Portici 3-0

Marcatori: 7’ pt Longo, 32’ Schinnea, 35’ Biondo.

Nuova Igea Virtus: Staropoli 6,5, Filosa 7, Biondo 7, Schinnea 7 (28’ st Cannistrà s.v.), Longo 7,5 (1’ st Franchina 7), Triolo 7 (18’ st Russo 6,5), Isgrò 7 (22’ st Aveni 6), Silipigni 6 (24’ st Catanzaro 6), Nuñez 6, Abbate 6, Della Guardia 6,5. All. Ferrara 7.

Portici: De Luca 6, Pelliccia 5 (17’ st Schiavi 5), Zanoni 5, Marcucci 6 (1’ st Del Prete 5), Franzese 5 (1’ st Di Guida 5,5), Riccio 5, Caruso 5 (23’ st Gjuci 5), Sellaf 5,5, Maione 5,5, Squerzanti 6 (35’ st Sow s.v.), Musto 5. All. Grimaldi 5.

Arbitro: Balducci di Empoli 6.

Note: ammoniti Pelliccia, Franchina

Forza straripante, carattere e una ritrovata vena realizzativa. Così la Nuova Igea Virtus scolpisce i primi tre punti interni del campionato liquidando in 45’ la pratica Portici. Tutto sin troppo agevole per la truppa giallorossa, capace di annientare il modesto undici campano facendo leva sulla lucidità e sulla verve offensiva del proprio tridente. Premiata sin dalle prime battute la maggiore intraprendenza della formazione di Ferrara, che nello scegliere l’impianto under opta per l’inserimento in difesa di Triolo. A centrocampo con Biondo c’è Abbate, nessuna sorpresa invece in avanti con Isgrò, Schinnea e Longo a comporre l’attacco.

Canicattì-Sant'Agata 0-1

Marcatore: 43’ Mincica.

Canicattì: Scuffia 6, Amenta 5, Tedesco 6,5, Diaz 6 (32’ st Petrucci s.v.), Raimondi 6 (34’ st Camara s.v.), Loza 6, Salvia 6,5 (42’ st D’Onofrio s.v.), Tempesta 5 (14’ st Gambicchia 5), Bonilla 5,5, Catania 5,5 (14’ st Menses 5,5), Sidibe 6. All. Pidatella 5.

Città di Sant’Agata: Iovino 6,5, Cavalli 6,5, Squillace 6, Esposito 7, Falla 7, Nagy 6, Aquino 6,5 (30’ st Capitano s,v,), Marcellino 6 (20’ st Saverino 6), Carrozzo 6 (27’ st Lo Grande s.v.), D’Amore 6 (22’ st Nunzi s.v.), Mincica 7,5. All. Facciolo 7,5.

Arbitro: Toselli di Gradisca 6.

Note: espulso Cavalli al 29’ st. Ammoniti: Tedesco, Menses. Angoli: 8-2; Rec.: 2’, 5’.

Colpaccio del Città di Sant’Agata che espugna il “Saraceno” di Ravanusa infliggendo la prima sconfitta stagionale al Canicattì e portandosi a casa tre punti pesantissimi. Una vittoria che non fa una piega per la squadra di Facciolo, capace di dar seguito al successo di domenica scorsa contro il Real Casalnuovo con una prestazione di assoluta sostanza in terra agrigentina, messa in discussione soltanto nel quarto d’ora finale giocato in inferiorità numerico col Canicattì alla disperata ricerca del pari.